Тагильским родителям сообщили о продлении дистанционного обучения до конца года

Соответствующая информация поступила от педагогов нескольких городских школ. Однако официального приказа от Управления образования пока не было. Дозвониться до начальника управления Татьяны Удинцевой редакции не удалось.

Кроме того, родителям рассказали, что у первоклассников учебный год закончится раньше, 22 мая.

Да, учебный год заканчивается 22 мая, но это у первоклассников, так обычно происходит. Для других он также закончится в срок, пока изменений не планируется, рассказал TagilCity.ru директор школы № 100 Дмитрий Язовских.