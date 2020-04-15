Тагильским родителям сообщили о продлении дистанционного обучения до конца года
Сегодня, 13:35ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В школах Нижнего Тагила сообщили о продлении дистанционного обучения до конца учебного года в связи с пандемией коронавируса, рассказали TagilCity.ru родители тагильских школьников.
Сюжеты: Эксклюзив, Коронавирус, Нижний Тагил
Соответствующая информация поступила от педагогов нескольких городских школ. Однако официального приказа от Управления образования пока не было. Дозвониться до начальника управления Татьяны Удинцевой редакции не удалось.
Кроме того, родителям рассказали, что у первоклассников учебный год закончится раньше, 22 мая.
Да, учебный год заканчивается 22 мая, но это у первоклассников, так обычно происходит. Для других он также закончится в срок, пока изменений не планируется, рассказал TagilCity.ru директор школы № 100 Дмитрий Язовских.
Ранее Минпросвещения разрешило школам завершить учебный год досрочно для учеников первых-восьмых классов, но окончательное решение было оставлено за регионами.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей