Житель Екатеринбурга заплатит 200 тысяч рублей за незаконную прописку 111 мигрантов
Сегодня, 20:45ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге местного жителя осудили за постановку на учет в квартире 111 мигрантов. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей, сообщает Znak со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранных граждан или лиц без гражданства (статья 322.3 УК РФ).
По версии следствия, неработающий и ранее судимый за аналогичное преступление житель Екатеринбурга в течение месяца прописал в свою однокомнатную квартиру 111 иностранцев. В ходе дознания мужчина не признал, что получал за это денежное вознаграждение. Он утверждал, что хотел помочь мигрантам.
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