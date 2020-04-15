Житель Екатеринбурга заплатит 200 тысяч рублей за незаконную прописку 111 мигрантов

Мужчина обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранных граждан или лиц без гражданства (статья 322.3 УК РФ).

По версии следствия, неработающий и ранее судимый за аналогичное преступление житель Екатеринбурга в течение месяца прописал в свою однокомнатную квартиру 111 иностранцев. В ходе дознания мужчина не признал, что получал за это денежное вознаграждение. Он утверждал, что хотел помочь мигрантам.