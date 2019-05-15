Екатеринбург может остаться без второй ветки метро из-за акций протеста

По мнению замглавы администрации города по вопросам внутренней и информационной политики, из-за конфликтов вокруг строительства храма пострадает репутация Екатеринбурга, поэтому город может лишиться второй ветки метро и международных мероприятий.

С федерального и международного уровней мы смотримся как протестный город, а иногда и вызываем недоумение, которое появляется в связи с негативным отношением горожан к храму, заявила Екатерина Куземка.

Оценивая ситуацию с позиции опытного политтехнолога, замглавы администрации заявила, что последствия протеста могут быть печальными.

Я хочу, чтобы горожане понимали, что если мы любим Екатеринбург, то должны делать все для его блага. А конфликты, раздоры, акции с элементами экстремизма ни одному городу на планете не нужны, отметила чиновница.