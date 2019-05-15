Екатеринбург может остаться без второй ветки метро из-за акций протеста
Столица Урала может лишиться второй ветки метро, а также крупных международных мероприятий из-за митингов протестующих против строительства Собора святой Екатерины, сообщает Znak, ссылаясь на замглавы администрации Екатерину Куземка.
По мнению замглавы администрации города по вопросам внутренней и информационной политики, из-за конфликтов вокруг строительства храма пострадает репутация Екатеринбурга, поэтому город может лишиться второй ветки метро и международных мероприятий.
С федерального и международного уровней мы смотримся как протестный город, а иногда и вызываем недоумение, которое появляется в связи с негативным отношением горожан к храму, заявила Екатерина Куземка.
Оценивая ситуацию с позиции опытного политтехнолога, замглавы администрации заявила, что последствия протеста могут быть печальными.
Я хочу, чтобы горожане понимали, что если мы любим Екатеринбург, то должны делать все для его блага. А конфликты, раздоры, акции с элементами экстремизма ни одному городу на планете не нужны, отметила чиновница.
Несогласованные акции протеста начались в Екатеринбурге 13 мая после того, как сквер за театром драмы обнесли забором. Горожане требуют сохранить сквер. Однако правительство региона заявило, что строительство храма переносить не намерено. В качестве компромисса противникам храма-на-Драме предложили благоустройство другой территории города.