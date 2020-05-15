Тагильская колония произведет детали для железнодорожных вагонов на 25 млн рублей
Сегодня, 10:21ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Исправительная колония № 13, расположенная в Нижнем Тагиле, Будет заниматься производством продукции для «Уралвагонзавода». Общая сумма контракта составляет 25 миллионов рублей, сообщают «Вечерние ведомости».
Сюжеты: Нижний Тагил
В ИК-13 заключенные будут заниматься механической обработкой боковых рам для железнодорожных вагонов.
Отмечается, что в этой колонии в 2019 году было произведено различной продукции и оказано услуг почти на 311 миллионов рублей.
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