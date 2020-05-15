Екатеринбуржец с зажигательной смесью пытался вынести из "Монетки" две бытылки водки
Сегодня, 13:54ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал ранее судимого 25-летнего мужчину, который попытался накануне днем вынести из «Монетки» две бутылки водки, бросив коктейль Молотова в районе кассы, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу УМВД города.
Сюжеты: Екатеринбург
Как следует из записи на камерах видеонаблюдения, которые опубликовал канал «Безопасность бизнеса» на YouTube, подозреваемый зашел в магазин с балаклавой на лице, а потом поджег бутылку. Он, показывая персоналу бутылку с коктейлем Молотова, прошел до стеллажей со спиртными напитками, забрал две бутылки водки и направился к выходу. Проходя мимо касс, он бросил бутылку со смесью на пол из-за чего загорелась входная группа.
На место прибыли сотрудники полиции, которые в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (Разбой).
Ограбление магазинаВидео
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Видео: канал YouTube "Безопасность бизнеса"
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