Екатеринбуржец с зажигательной смесью пытался вынести из "Монетки" две бытылки водки

Как следует из записи на камерах видеонаблюдения, которые опубликовал канал «Безопасность бизнеса» на YouTube, подозреваемый зашел в магазин с балаклавой на лице, а потом поджег бутылку. Он, показывая персоналу бутылку с коктейлем Молотова, прошел до стеллажей со спиртными напитками, забрал две бутылки водки и направился к выходу. Проходя мимо касс, он бросил бутылку со смесью на пол из-за чего загорелась входная группа.