Жителей поселка Уралец к осени планируется переселить из ветхого жилья в новый дом
В поселке Уралец продолжается строительство нового четырехэтажного дома. Сдать его в эксплуатацию планируется к сентябрю этого года, сообщает «Тагильский рабочий».
Возведение дома осуществляется в рамках региональной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах». Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев лично побывал на объекте и убедился в соблюдении графика работ.
В новом доме будет 30 квартир и два подъезда. Кроме того, прямо под окнами располагается детский сад. В доме планируется поселить тех, кто отказался переезжать в Нижний Тагил. Списки жильцов уже составлены.
По словам заместителя генерального директора по строительству ЗАО «Стройкомплекс» Георгия Полевщикова, в здании уже проходит внутренняя отделка, а также проводится электричество. На следующей неделе планируется начать работы с инженерными сетями, а к концу мая закрыть кровлю. Полностью завершить работы и сдать дом в эксплуатацию планируется к середине сентября.
Владислав Пинаев отметил, что у поселка складывается особая ситуация, так как у него имеются проблемы с водоводом, чтобы полностью закольцевать поселок. В связи с этим будет установлено два дополнительных водных резервуара. Для этого необходимо отыграть конкурс, чтобы подрядчик мог начать работы и сети были готовы к сдаче дома в эксплуатацию.