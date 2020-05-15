Жителей поселка Уралец к осени планируется переселить из ветхого жилья в новый дом

Возведение дома осуществляется в рамках региональной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах». Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев лично побывал на объекте и убедился в соблюдении графика работ.

В новом доме будет 30 квартир и два подъезда. Кроме того, прямо под окнами располагается детский сад. В доме планируется поселить тех, кто отказался переезжать в Нижний Тагил. Списки жильцов уже составлены.

По словам заместителя генерального директора по строительству ЗАО «Стройкомплекс» Георгия Полевщикова, в здании уже проходит внутренняя отделка, а также проводится электричество. На следующей неделе планируется начать работы с инженерными сетями, а к концу мая закрыть кровлю. Полностью завершить работы и сдать дом в эксплуатацию планируется к середине сентября.