Детский омбудсмен взял на контроль дело об избиении семимесячного ребенка на Урале
Сегодня, 13:22ОбществоФото: сайт Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области
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Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил о том, что дело об избиении семимесячного малыша в Екатеринбурге взято на контроль, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
По словам Морокова, делом сейчас занимается комиссия по делам несовершеннолетних. Кроме того, он отметил, что оснований для изымания ребенка из семьи нет, так как у него есть мать.
Напомним, 38-летний екатеринбуржец нанес своему семимесячному ребенку не менее пяти ударов. Таким способом он решил успокоить малыша. На данный момент отца проверяет Следственный комитет. Ранее он к ответственности не привлекался, но в поле зрения полиции попадал за избиение жены.
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