В Свердловской области стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию

Как рассказали изданию в областном избиркоме, по регламенту голосования разрешается первыми голосовать отдаленным и труднодоступным территориям. Сегодня первые урны были доставлены в поселки Вижай и Ушма Ивдельского городского округа. Там проживает 39 избирателей.

Завтра урны будут доставлены в поселки Бурмантово и Хорпия, где проживает еще 80 избирателей, а 18 июня — в Новоселово и Яшкино. Там проживает всего восемь избирателей. Голосование на данных территориях пройдет в течение одного дня. В общей сложности с 15 по 27 июня на отдаленных от избирательных участков территориях проголосует 2694 человека. Кроме того, еще 557 избирателей из сел Таборинского района и Гаринского округа проголосуют 21, 27 и 28 июня.