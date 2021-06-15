По новому обвинению суд не стал арестовывать экс-вице-мэра Екатеринбурга Контеева

По новому обвинению суд не стал арестовывать экс-вице-мэра Екатеринбурга Контеева
По новому обвинению суд не стал арестовывать экс-вице-мэра Екатеринбурга Контеева
Сегодня, 17:44ОбществоФото: 1mediainvest.ru
15 июня состоялось судебное заседание об избрании меры пресечения бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору Контееву по дополнительным эпизодам дела о нападении на бизнесмена Максима Краснова в 2009 году. Ленинский районный суд Екатеринбурга не стал арестовывать бывшего замглавы по новому обвинению.

Экс-вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев уже отбывает наказание по нескольким уголовным статьям в ИК-11 в Кировской области, сообщает Znak. На судебном заседании были рассмотрены эпизоды дела по части 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», статье 159 УК РФ «Мошенничество», статье 174 УК РФ «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» и статье 163 УК РФ «Вымогательство».

В деле о нападении на бизнесмена Максима Краснова в 2009 году, Виктор Контеев является соучастником, считает сторона обвинения. Следователь запросил о переводе подсудимого в СИЗО-1 в Екатеринбург, где можно будет успешнее проводить следственные мероприятия. Так же было заявлено о взятии Контеева под стражу.

Избрание любой меры пресечения в отношении Контеева будет незаконным со стороны суда, так как следствие не предоставило достаточных оснований для его ареста,отметил в своей речи на заседании адвокат Контеева Сергей Колосовский.

По словам Колосовского, Контеева решили привлечь к ответственности гораздо позднее других обвиняемых по этому делу. Адвокат потерпевшего Краснова сообщила судье, что ее клиент не имеет никаких претензий к Виктору Контееву. Максим Краснов считает единственным организатором нападения на него криминального авторитета Виктора Калина, который сейчас уже отбывает наказание.

Если бы Контеев имел отношение к этому делу, наверное, он должен был быть привлечен вместе со всеми. Однако никаких новых доказательств его причастности нет. Следователь предоставил только те доказательства, которые были в первом суде и суде по Калину,говорит Сергей Колосовский.

Виктор Контеев также выступил перед судом. Он полагает, что нынешнее следствие «несамостоятельно», так как ему указывают, что делать. По словам Контеева, бывшие и нынешние сторонники следственного отдела № 4 сфабриковали его «курганское» дело, по которому он сейчас отбывает наказание.

Рассмотрение дополнительных эпизотов на сегодняшнем заседании является способом дать мне второй пожизненный срок. Освободившись, я буду доказывать несправедливость наказания, считают сотрудники силовых структур и боятся этого,говорит Виктор Контеев.

Напомним, бывший глава министерства управления госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Пьянков после предъявления обвинений по новым эпизодам был отпущен из Следственного комитета без подписки о невыезде.

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