В Нижнем Тагиле пройдет всероссийская акция по анонимному тестированию на ВИЧ
Сегодня, 17:47ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
25 июля в Нижнем Тагиле пройдет всероссийская акция Минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019», сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятие пройдет 25 июля на площади перед ТЦ «Александровский пассаж» с 12.00 до 18.00 ч. Анонимно узнать свой ВИЧ-статус может любой желающий. Процедура занимает от 10 до 15 минут.
Стоит отметить, что акция проходит в 40 регионах и 191 населенном пункте. В Свердловской области участвуют только пять городов, в числе которых Нижний Тагил.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей