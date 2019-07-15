В Нижнем Тагиле пройдет всероссийская акция по анонимному тестированию на ВИЧ

Мероприятие пройдет 25 июля на площади перед ТЦ «Александровский пассаж» с 12.00 до 18.00 ч. Анонимно узнать свой ВИЧ-статус может любой желающий. Процедура занимает от 10 до 15 минут.

Стоит отметить, что акция проходит в 40 регионах и 191 населенном пункте. В Свердловской области участвуют только пять городов, в числе которых Нижний Тагил.