Общее количество заболевших COVID-19 в России превысило 746 тысяч человек
Сегодня, 12:55ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России зарегистрировано 6 422 новых случая заражения COVID-19.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом, всего заболевших в стране — 746 369 человек.
Отмечается, что за сутки излечились от заболевания 8 804 пациента. Таким образом, количество вылечившихся за период наблюдения — 523 249 человек.
Также сообщается, что от COVID-19 за последние сутки скончались 156 человека. Общее количество жертв пандемии теперь составляет 11 770 человек.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей