Около 88 миллионов рублей задолжали за потребленный газ екатеринбуржцы

Около 88 миллионов рублей задолжали за потребленный газ екатеринбуржцы
Около 88 миллионов рублей задолжали за потребленный газ екатеринбуржцы
Сегодня, 09:37ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Дебиторская задолженность жителей Екатеринбурга за потребленный газ насчитывает 88 миллионов рублей на 1 июля 2021 года. За год данный показатель увеличился на 11 миллионов рублей.

Просроченная задолженность больше трех месяцев физических лиц составляет 32 миллиона рублей, а дебиторская задолженность юридических лиц в столице Урала насчитывает 208 миллионов рублей, сообщает пресс-служба АО «Екатеринбурггаз».

Отмечается, что в отношении должников проходит взыскание в судебном порядке.

Напомним, в Краснотурьинске после прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным организована доследственная проверка о возможной халатности должностных лиц в связи с непринятием мер по газификации населения.

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Екатеринбург
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