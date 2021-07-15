Около 88 миллионов рублей задолжали за потребленный газ екатеринбуржцы

Просроченная задолженность больше трех месяцев физических лиц составляет 32 миллиона рублей, а дебиторская задолженность юридических лиц в столице Урала насчитывает 208 миллионов рублей, сообщает пресс-служба АО «Екатеринбурггаз».
Отмечается, что в отношении должников проходит взыскание в судебном порядке.
Напомним, в Краснотурьинске после прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным организована доследственная проверка о возможной халатности должностных лиц в связи с непринятием мер по газификации населения.