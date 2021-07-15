Стали известны подробности обнаружения тела пропавшего екатеринбургского бизнесмена

Сотрудники следственного комитета, полиции и медицинский эксперт, которые прибыли на место инцидента, установили, что, предварительно, признаков того, что смерть случилась в результате вмешательства третьих лиц, нет. Тело было направлено на экспертизу для выяснения точной причины гибели бизнесмена, сообщает старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Тело мужчины вблизи гранитного карьера в районе озера Шарташ обнаружил велосипедист, который 14 июля проезжал мимо. Также неподалеку был найден велосипед мужчины. Собранные материалы полиция передала в региональный следственный комитет, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, Кочергин взял с собой только ключи от дома и планировал уехать на несколько часов. Он успел проехать по Блюхеровскому мосту, улицам Проезжей и Краснодарской.