Стали известны подробности обнаружения тела пропавшего екатеринбургского бизнесмена

Сотрудники следственного комитета, полиции и медицинский эксперт, которые прибыли на место инцидента, установили, что, предварительно, признаков того, что смерть случилась в результате вмешательства третьих лиц, нет. Тело было направлено на экспертизу для выяснения точной причины гибели бизнесмена, сообщает старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.