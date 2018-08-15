Открытое соревнование по мотокроссу прошло в Нижнем Тагиле в День города

Открытое первенство города по мотокроссу и этап Летнего Кубка Свердловской области в классе Пит-Байк, посвященные празднованию Дня города, прошли на мототрассе Тагилстроевского района.

Соревнования посетил врио главы города Владислав Пинаев. Он поздравил спортсменов с праздником и пожелал им удачного выступления.

В соревнованиях участвовали 79 мотоциклистов из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края.

Видео Видео: «Тагил-ТВ»