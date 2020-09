Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников подготовил предложение свердловским властям с требованием ужесточить меры против коронавируса, пишет Znak.

По его словам, действующие на данный момент меры не способны спасти регион от пандемии. Вторая волна коронавируса уже идет. Из-за этих вечеринок [которые проходят в центре города] заразу несет молодежь, в том числе в школы. […] Заражаются в тех же школах, заявил он. Напомним, в Екатеринбурге школьников массово отправляют на дистанционное обучение из-за ОРВИ. На данный момент закрыты 74 класса в 34 школах. Свердловских школьников массово отправляют на дистант из-за ОРВИ

