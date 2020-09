Свердловский минздрав обязали закупить девочке из Нижнего Тагила зарубежные препараты

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила направила в суд Екатеринбурга исковое заявление к министерству здравоохранения Свердловской области с требованием приобрести ребенку-инвалиду необходимые лекарства.

Как пишет издание «Накануне.RU» в пресс-службе прокуратуры, девочка страдает тяжелым заболеванием, требующим получения специфического лекарства. На территории России препарат не зарегистрирован. В Минздраве матери ребенка отказались предоставить бесплатно препараты, так как их можно приобрести только за свой счет, благотворительный или иной, который не запрещен законом. Требования прокуратуры были удовлетворены. Областное министерство обязали профинансировать и организовать бесплатное лечение на весь период нуждаемости. Ранее стало известно, что Минздрав закупит 1,5-месячному ребенку со СМА лекарство за 32 миллиона рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter