Свердловский минздрав обязали закупить девочке из Нижнего Тагила зарубежные препараты

Как пишет издание «Накануне.RU» в пресс-службе прокуратуры, девочка страдает тяжелым заболеванием, требующим получения специфического лекарства. На территории России препарат не зарегистрирован. В Минздраве матери ребенка отказались предоставить бесплатно препараты, так как их можно приобрести только за свой счет, благотворительный или иной, который не запрещен законом.