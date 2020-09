В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после исчезновения 15-летнего школьника Павла Бастрикова, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Мальчик пропал 31 августа. В тот день он ушел гулять и не вернулся домой. На данный момент следователи выясняют обстоятельства пропажи ребенка, чтобы активизировать поиски. Photo: Поисковый отряд «Лиза Алерт» Напомним, в Нижнем Тагиле пропала 16-летняя Кристина Шенькова. Она ушла из дома в Дзержинском районе 9 сентября в 5.30 утра. Отмечается, что девушка глухонемая и ранее уже уходила из дома. При себе у нее есть телефон, но на звонки она не отвечает. В Нижнем Тагиле четыре дня ищут 16-летнюю глухонемую девочку

