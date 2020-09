В Нижнем Тагиле на подготовку к учебному году потратили более 600 миллионов рублей

В 2020 году на подготовку школ Нижнего Тагила к новому учебного года было потрачено 623 миллиона рублей, сообщает АН «Между строк».

Средства были заранее предусмотрены в бюджете города. Замначальника управления образования по экономике и финансам Татьяна Гура отметила, что 62 миллиона рублей были выделены на профилактику распространения коронавируса, то есть на покупку термометров, дезинфекторов, антисептиков, а также иного обрудования. Более 160 миллионов было потрачено на создание условий пожарной и антитеррористической безопасности. Почти 40 миллионов рублей были направлены на ремонты, еще 200 миллионов рублей на приобретение мебели, оборудования и учебников. В восемь миллионов рублей обошлась подготовка проектно-сметной документации для ремонта Городского дворца детского и юношеского творчества. Еще в 200 миллионов рублей обошелся капитальный ремонт школы № 85. Из местного бюджета было выделено 60 миллионов рублей, остальные средства поступили из областного. Напомним, в Нижнем Тагиле в школах для профилактики коронавируса проводится обязательная термометрия, организованы отдельные входы для учеников и установлены антисептики. В школе № 100 появился новый тепловизор.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter