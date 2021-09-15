Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин на два дня прилетел на Урал

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин на два дня прилетел на Урал
Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин на два дня прилетел на Урал
Сегодня, 13:48ОбществоФото: 1MI
Самолет главы Роскосмоса в 13:00 15 августа 2021 года в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга встречали без кортежа.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прибыл в Екатеринбург во второй половине дня 15 сентября 2021 года, сообщает E1.

Официальная программа визита чиновника не озвучивается, но известно, что Рогозин собирается посетить оборонное предприятие «НПО автоматики» и одно из предприятий Свердловской области.

В поездках главу Роскосмоса будет сопровождать вице-губернатор Свердловской области Алексей Шмыков.

Напомним, 1 сентября 2021 года Екатеринбург посещал глава МИДа Сергей Лавров, который прибыл для продвижения партии «Единая России» перед предстоящими 19 сентября текущего года местными и федеральными выборами.

Сюжеты:
Екатеринбург
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