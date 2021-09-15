Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин на два дня прилетел на Урал

Самолет главы Роскосмоса в 13:00 15 августа 2021 года в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга встречали без кортежа.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прибыл в Екатеринбург во второй половине дня 15 сентября 2021 года, сообщает E1. Официальная программа визита чиновника не озвучивается, но известно, что Рогозин собирается посетить оборонное предприятие «НПО автоматики» и одно из предприятий Свердловской области. В поездках главу Роскосмоса будет сопровождать вице-губернатор Свердловской области Алексей Шмыков. Напомним, 1 сентября 2021 года Екатеринбург посещал глава МИДа Сергей Лавров, который прибыл для продвижения партии «Единая России» перед предстоящими 19 сентября текущего года местными и федеральными выборами. Сергей Лавров прилетел спецбортом авиакомпании «Россия» в Екатеринбург

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