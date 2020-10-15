Свердловские пенсионеры получат фиксированную выплату без посещения ПФ РФ

Свердловские пенсионеры получат фиксированную выплату без посещения ПФ РФ

Сегодня, 10:48ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области перерасчет выплаты для граждан старше 80 лет будет осуществляется автоматически, без заявления от пенсионера, со дня достижения им указанного возраста, сообщают в пресс-службе Пенсионного фонда.

Более 184 тысяч граждан старше 80 лет получают пенсию в органах Пенсионного фонда РФ.

В 2020 году фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 5686,25 рублей, для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, она выплачивается в сумме 11 372,50 рублей

Увеличение выплаты предоставляется только пенсионерам, которые получают страховую пенсию по старости. Для жителей, достигших 80-летнего возраста и получающих социальную пенсию по старости или пенсию по случаю потери кормильца, выплата не предусмотрена.

Также выплата не распространяется на инвалидов первой группы, потому что они уже получают фиксированную выплату в двойном размере в связи с инвалидностью.

Напомним, на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется около 200 миллиардов рублей в год.

Related news:
пенсионерыПФРвыплаты
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы