Свердловские пенсионеры получат фиксированную выплату без посещения ПФ РФ

В Свердловской области перерасчет выплаты для граждан старше 80 лет будет осуществляется автоматически, без заявления от пенсионера, со дня достижения им указанного возраста, сообщают в пресс-службе Пенсионного фонда.

Более 184 тысяч граждан старше 80 лет получают пенсию в органах Пенсионного фонда РФ. В 2020 году фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 5686,25 рублей, для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, она выплачивается в сумме 11 372,50 рублей Увеличение выплаты предоставляется только пенсионерам, которые получают страховую пенсию по старости. Для жителей, достигших 80-летнего возраста и получающих социальную пенсию по старости или пенсию по случаю потери кормильца, выплата не предусмотрена. Также выплата не распространяется на инвалидов первой группы, потому что они уже получают фиксированную выплату в двойном размере в связи с инвалидностью. Индексацию пенсий работающим пенсионерам оценили в 200 миллиардов рублей Напомним, на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется около 200 миллиардов рублей в год.

