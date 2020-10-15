Свердловские пенсионеры получат фиксированную выплату без посещения ПФ РФ

Более 184 тысяч граждан старше 80 лет получают пенсию в органах Пенсионного фонда РФ.
В 2020 году фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 5686,25 рублей, для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, она выплачивается в сумме 11 372,50 рублей
Увеличение выплаты предоставляется только пенсионерам, которые получают страховую пенсию по старости. Для жителей, достигших 80-летнего возраста и получающих социальную пенсию по старости или пенсию по случаю потери кормильца, выплата не предусмотрена.
Также выплата не распространяется на инвалидов первой группы, потому что они уже получают фиксированную выплату в двойном размере в связи с инвалидностью.
Напомним, на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется около 200 миллиардов рублей в год.