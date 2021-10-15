Суд обязал «Водоканал-НТ» выставить госохрану у гидроузлов в Тагиле

В прокуратуру обратился директор филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Свердловской области. Согласно закону, охранять жизненно важные объекты водоснабжения должны только государственные компании. Главное требование — обеспечение антитеррористической защищенности.
«Водоканал-НТ» подписал договор о круглосуточной охране с ЧОО «Вымпел». Частная организация выставила охрану на территориях у Верхне-Выйского гидроузла, возле Западной системы очистных сооружений, Черноисточинского гидроузла, у гидротехнических сооружений Черноисточинского водохранилища.
«Водоканал» не согласился с требованиями прокурора и отрицал неправомерность своих действий. Представители ответчика заявили, что территории не относятся к гидротехническим сооружениями, значит, не попадают под федеральный закон «О государственной охране». Помимо этого, «Водоканал» оборудовал гидротехнические сооружения сигнализацией с выездом группы.
Судью не убедили аргументы компании и действия «Водоканала-НТ» признали незаконными. В течение месяца организация должна организовать круглосуточную государственную охрану на водозаборах, насосных станциях и западной системе очистных сооружений Нижнего Тагила.
ООО «Водоканал-НТ» допущено нарушение требований законодательства при организации охраны категорированных объектов водоснабжения и водоотведения, гласит решение суда.
В отношении ООО «ЧОО «Вымпел» прокуратура завела дело об административном правонарушении по «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)». Наказание подразумевает штраф для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Однако суд отказал прокуратуре в привлечении «Вымпела» к административной ответственности.
«Водоканал-НТ» не в первый раз привлекают к административной ответственности. Так, этим летом компания получила штраф в 301 тысячу рублей. Было установлено, что компания сливала сточные воды в ручей Безымянный в Черноисточинске под Нижним Тагилом.
Весной этого года в отношении «Водоканала» возбудили уголовное дело за затопленные подвалы домов. Жалобы на потопы фекальными стоками канализации написали жители дома на ул. Краснознаменная, 43.