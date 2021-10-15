Суд обязал «Водоканал-НТ» выставить госохрану у гидроузлов в Тагиле

Суд обязал «Водоканал-НТ» выставить госохрану у гидроузлов в Тагиле
Суд обязал «Водоканал-НТ» выставить госохрану у гидроузлов в Тагиле
Сегодня, 14:34ОбществоУльяна СавинаФото: 1MI
Суд Ленинского района обязал ООО «Водоканал-НТ» выставить круглосуточную государственную охрану у насосных станций, водозаборов и системы очистных сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского гидроузлов. Ранее объекты охраняла частная компания «Вымпел». Исполнить решение «Водоканал» должен в течение месяца.

В прокуратуру обратился директор филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Свердловской области. Согласно закону, охранять жизненно важные объекты водоснабжения должны только государственные компании. Главное требование — обеспечение антитеррористической защищенности.

«Водоканал-НТ» подписал договор о круглосуточной охране с ЧОО «Вымпел». Частная организация выставила охрану на территориях у Верхне-Выйского гидроузла, возле Западной системы очистных сооружений, Черноисточинского гидроузла, у гидротехнических сооружений Черноисточинского водохранилища.

«Водоканал» не согласился с требованиями прокурора и отрицал неправомерность своих действий. Представители ответчика заявили, что территории не относятся к гидротехническим сооружениями, значит, не попадают под федеральный закон «О государственной охране». Помимо этого, «Водоканал» оборудовал гидротехнические сооружения сигнализацией с выездом группы.

Судью не убедили аргументы компании и действия «Водоканала-НТ» признали незаконными. В течение месяца организация должна организовать круглосуточную государственную охрану на водозаборах, насосных станциях и западной системе очистных сооружений Нижнего Тагила.

ООО «Водоканал-НТ» допущено нарушение требований законодательства при организации охраны категорированных объектов водоснабжения и водоотведения, гласит решение суда.

В отношении ООО «ЧОО «Вымпел» прокуратура завела дело об административном правонарушении по «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)». Наказание подразумевает штраф для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Однако суд отказал прокуратуре в привлечении «Вымпела» к административной ответственности.

«Водоканал-НТ» не в первый раз привлекают к административной ответственности. Так, этим летом компания получила штраф в 301 тысячу рублей. Было установлено, что компания сливала сточные воды в ручей Безымянный в Черноисточинске под Нижним Тагилом.

Весной этого года в отношении «Водоканала» возбудили уголовное дело за затопленные подвалы домов. Жалобы на потопы фекальными стоками канализации написали жители дома на ул. Краснознаменная, 43.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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