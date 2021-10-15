Суд обязал «Водоканал-НТ» выставить госохрану у гидроузлов в Тагиле

В отношении ООО «ЧОО «Вымпел» прокуратура завела дело об административном правонарушении по «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)». Наказание подразумевает штраф для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Однако суд отказал прокуратуре в привлечении «Вымпела» к административной ответственности.