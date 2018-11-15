Екатеринбургское ООО «Шведские обои» незаконно уволило свою сотрудницу

При выяснении обстоятельств увольнения, судьей было установлено, что работодатель нарушил требования ст. 193 трудового кодекса. По закону после совершения дисциплинарного проступка работодатель должен был взять с работника объяснительную и в течение трех дней ознакомить ее с приказом о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Поскольку в приказе об увольнении не было информации о факте дисциплинарного проступка, приказ является незаконным.