Екатеринбургское ООО «Шведские обои» незаконно уволило свою сотрудницу
Сегодня, 06:30ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге руководство ООО «Шведские обои» незаконно уволило дизайнера-консультанта. По решению суда сотрудница организации получила три тысячи рублей моральной компенсации и 141 тыс. рублей в качестве компенсации вынужденного прогула.
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При выяснении обстоятельств увольнения, судьей было установлено, что работодатель нарушил требования ст. 193 трудового кодекса. По закону после совершения дисциплинарного проступка работодатель должен был взять с работника объяснительную и в течение трех дней ознакомить ее с приказом о привлечении к дисциплинарной ответственности.
Поскольку в приказе об увольнении не было информации о факте дисциплинарного проступка, приказ является незаконным.
Суд отменил приказы об увольнении и о привлечении к дисциплинарной ответственности. Также ООО «Шведские обои» должно выплатить своей сотруднице 141 тыс. рублей за то время, что она не работала и три тыс. рублей в качестве моральной компенсации, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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