В Нижнем Тагиле за три года украсят фасады 143 детских садов

Илья Вьюгов представил несколько своих работ и предложил варианты рисунков. Сейчас художник заканчивает роспись фасада в детском саду №138, где на одной из стен изображено слово «мир». Такое граффити сделано к предстоящему празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Руководители объединений ДОУ также поддержали идею. Они предложили сделать единые стили оформления для детских садов каждого из девяти городских объединений. Владислав Пинаев поручил художнику определить концепцию, разработать стиль, подготовить эскизы и составить план-график реализации творческого проекта.

Приступить к работе Вьюгов планирует весной следующего года. Первыми будут раскрашены фасады на двух строящихся детских садах в микрорайонах «Запрудный» и «Муринские пруды». Всего в планах до 2023 года украсить рисунками 143 детсада Нижнего Тагила.