Рекордная смертность и «тандырная» эвакуация. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 15 ноября.

За третий квартал 2020 года в Свердловской области зафиксирована рекордная смертность. По данным регионального ЗАГС, в этот период скончались 17 230 свердловчан, что на 3 117 человек превышает прошлогодний показатель. Отмечается, что это самая высокая цифра за последние шесть лет. Специалисты считают, что эпидемия коронавируса оказала лишь коссвенное воздействие на количество скончавшихся. Из-за загруженности больниц могло уделяться меньше внимания остальным больным. Рождаемость в регионе упала почти на 9% по данным за первое полугодие. Специалисты не связывают её с коронакризисом, так как родившиеся были зачаты еще до его начала. Эксперты выражают мнение, что показатель не улучшится, так как сложный период женщины не захотят пополнения, кроме того вырос показатель безработицы и снизились доходы населения. Эксперты считают, что для улучшения ситуации правительство России должно пересмотреть национальный проект «Демография». Смертность и рождаемость: влияет ли COVID-19 на демографию Свердловской области? В России за сутки выявлено 22 572 новых случая заражения коронавирусом, из них 333 в Свердловской области и восемь — в Нижнем Тагиле. Зарегистрировано 352 летальных случая в РФ с 14 по 15 ноября, в том числе семь — на Среднем Урале. В общей сложности за период пандемии COVID-19 в стране зарегистрировано 1 925 825 случаев заражения, в Свердловской области — 40 671, а в Нижнем Тагиле — 2693. В Нижнем Тагиле за сутки было выявлено восемь случаев заражения COVID-19 В Екатеринбурге заключен под стражу директор одной из фирм, заключавшей контракты с МБУ «Кировский дорожно-эксплуатационный участок». Сообщается, что ДЭУ заключал договор с подставными организациями, а ремонты дорог выполнял за свой счет. Подрядчик обналичивал денежные средства и передавал чиновникам. Утверждается, что организатором схемы был глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков. В Екатеринбурге один из фигурантов дела о махинациях в Кировском ДЭУ отправлен в СИЗО В Нижнем Тагиле из ТЦ «Райт» эвакуировали 62 человека из-за сильного задымления. Прибывшие на место пожарные определили, что причиной стала еда, подгоревшая в тандырной печи в одном из кафе. О пострадавших в результате инцидента сообщений не поступало. Подгорела еда в тандырной печи: в тагильском ТЦ «Райт» произошло задымление

