Рекордная смертность и «тандырная» эвакуация. Итоги дня в Свердловской области

За третий квартал 2020 года в Свердловской области зафиксирована рекордная смертность. По данным регионального ЗАГС, в этот период скончались 17 230 свердловчан, что на 3 117 человек превышает прошлогодний показатель. Отмечается, что это самая высокая цифра за последние шесть лет. Специалисты считают, что эпидемия коронавируса оказала лишь коссвенное воздействие на количество скончавшихся. Из-за загруженности больниц могло уделяться меньше внимания остальным больным. Рождаемость в регионе упала почти на 9% по данным за первое полугодие. Специалисты не связывают её с коронакризисом, так как родившиеся были зачаты еще до его начала. Эксперты выражают мнение, что показатель не улучшится, так как сложный период женщины не захотят пополнения, кроме того вырос показатель безработицы и снизились доходы населения. Эксперты считают, что для улучшения ситуации правительство России должно пересмотреть национальный проект «Демография».