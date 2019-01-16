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Подозрительный портфель: 130 учащихся школы №71 в Нижнем Тагиле были эвакуированы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подозрительный портфель: 130 учащихся школы №71 в Нижнем Тагиле были эвакуированы

Сегодня, 17:29ОбществоФото: maxpixel.net
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