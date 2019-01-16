Подозрительный портфель: 130 учащихся школы №71 в Нижнем Тагиле были эвакуированы

14 января в Нижнем Тагиле у дверей средней школы №71 был обнаружен бесхозный портфель. В мэрии Нижнего Тагила факт инцидента был подтвержден. Начальник управления образования администрации города Татьяна Удинцева заявила, что портфель был обнаружен в конце учебного дня. Оперативные службы Нижнего Тагила были проинформированы о случившемся.