Подозрительный портфель: 130 учащихся школы №71 в Нижнем Тагиле были эвакуированы
Сегодня, 17:29ОбществоФото: maxpixel.net
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14 января в школе №71 в Нижнем Тагиле были эвакуированы 130 учащихся из-за забытого портфеля, внутри которого было «нечто, напоминающее взрывное устройство».
Сюжеты: Нижний Тагил
14 января в Нижнем Тагиле у дверей средней школы №71 был обнаружен бесхозный портфель. В мэрии Нижнего Тагила факт инцидента был подтвержден. Начальник управления образования администрации города Татьяна Удинцева заявила, что портфель был обнаружен в конце учебного дня. Оперативные службы Нижнего Тагила были проинформированы о случившемся.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудники нижнетагильского гарнизона полиции вместе с заинтересованными службами и ведомствами провели комплекс мер реагирования. Реальной угрозы выявлено не было.
Позже нашелся хозяин забытого портфеля, сообщает АН «Между строк».
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