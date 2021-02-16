Похитил 14 миллионов и сел на 4 года: на Урале осужден директор строительной фирмы

Обвинение доказало, что с августа 2016 по декабрь 2017 года уроженец Омской области заведомо внес в документы недостоверные сведения об объемах, видах и стоимости ремонтных работ в здании государственного учреждения образования. На основании этих документов строительной организации были перечислены деньги, однако фактически работы по ремонту фасада сделаны не были.