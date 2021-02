Похитил 14 миллионов и сел на 4 года: на Урале осужден директор строительной фирмы

За мошенничество в особо крупном размере в Екатеринбурге осужден руководитель строительной организации, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Обвинение доказало, что с августа 2016 по декабрь 2017 года уроженец Омской области заведомо внес в документы недостоверные сведения об объемах, видах и стоимости ремонтных работ в здании государственного учреждения образования. На основании этих документов строительной организации были перечислены деньги, однако фактически работы по ремонту фасада сделаны не были. Таким образом, директор причинил ущерб на сумму более 14 миллионов рублей. Он получил четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Напомним, в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении застройщика «СУ-1». Организация обманула 76 дольщиков на сумму более одного миллиона рублей при строительстве жилого дома в ЖК «Тимирязевский». В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении застройщика «СУ-1»

