В Генпрокурору РФ поступила жалоба на работу полиции Екатеринбурга

В Генпрокурору РФ поступила жалоба на работу полиции Екатеринбурга

Сегодня, 21:40ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В Генпрокуратуру России и заместителю начальника ГУ МВД России по Свердловской области Владимиру Миронову пришла жалоба на работу полиции в Екатеринбурге.

Поводом для обращения стал отказ сотрудников правоохранительных органов отдела № 7 МВД России по Екатеринбургу возбуждать уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджера компании «Форэс-Химия» Павла Русинова, который на данный момент возглавляет «Ника-Петротэк», сообщает Ура.ру.

В обращении указано, что Русин общался с контрагентами и требовал у них вознаграждение за заключение и продление договоров поставки химических реагентов. Также приводится пример в виде перевода 2,5 миллиона рублей в 2013 году от «Ингридиент-фуд». В жалобе говорится, что Русинов, в связи со своим служебным положением, мог способствовать заключению договоров с поставщиками и «получать за эти действия вознаграждение». Данный состав преступления предусматривает статью УК РФ 204 «Коммерческий подкуп».

В 2013 год в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области было направлено заявление, но в 2020 году полицейские екатеринбургского отдела № 7 отказались возбуждать уголовное дело. Теперь компания хочет добиться отмены решения и полной проверки фактов.

Также на сегодняшний день в областной прокуратуре проходит крупнейшая за последние десять лет проверка из Москвы. По сообщению источника, на Урал прибыла группа ревизоров из 36-45 человек, а одной из причин проверки является недостаточная эффективность в надзоре за расследованием преступлений.

Напомним, 15 февраля стало известно, что сотрудники ФСБ и Генпрокуратуры прибыли в главк Свердловской области с незапланированной проверкой.

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Екатеринбург
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