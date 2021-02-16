В Генпрокурору РФ поступила жалоба на работу полиции Екатеринбурга

В обращении указано, что Русин общался с контрагентами и требовал у них вознаграждение за заключение и продление договоров поставки химических реагентов. Также приводится пример в виде перевода 2,5 миллиона рублей в 2013 году от «Ингридиент-фуд». В жалобе говорится, что Русинов, в связи со своим служебным положением, мог способствовать заключению договоров с поставщиками и «получать за эти действия вознаграждение». Данный состав преступления предусматривает статью УК РФ 204 «Коммерческий подкуп».