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Стали известны причины срока приговора Васильеву за смертельное ДТП на Малышева

Стало известно, почему Владимир Васильев получил достаточно мягкий срок за ДТП на Малышева в Екатеринбурге, в котором погибли два человека.

Родственники погибших в аварии на Малышева в Екатеринбурге получили на руки копии приговора виновнику аварии Владимиру Васильеву. В тексте документа объясняется позиция судьи, который вынес екатеринбуржцу относительно мягкий приговор — девять лет и три месяца колонии общего режима, хотя обвинение просило для него 13 лет.

В качестве смягчающих обстоятельств, предусмотренных 61-й статьей УК РФ, суд учитывает: частичное признание вины, состояние здоровья Васильева и его молодой возраст, цитирует документ Е1.

Также судья учел тот момент, что семья подсудимого компенсирует пострадавшим моральный вред. В тексте приговора подчеркивается, что Васильев был впервые привлечен к уголовной ответственности, до ДТП он был трудоустроен и не состоял на учете у нарколога и психиатра.

Отягчающих обстоятельств судья не нашел. Он сделал вывод, что Васильев был пьян в момент аварии и предпринял попытки избежать наказания. В случае с подменой анализов, которые за виновника сдал его отец, судья отметил, что при осмотре врачом у Васильева в больнице были обнаружены клинические признаки опьянения. Также до аварии екатеринбуржец регулярно получал штрафы за превышение скорости.

Напомним, родственники двух погибших в ДТП на Малышева в Екатеринбурге хотят обжаловать приговор Васильеву и добиться приговора в 20 лет колонии строгого режима, а также компенсации морального вреда в сумме 14 миллионов рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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