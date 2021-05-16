После перевода тагильских «скорых» на аутсорсинг затраты вырастут почти вдвое

После перевода тагильских «скорых» на аутсорсинг затраты вырастут почти вдвое
После перевода тагильских «скорых» на аутсорсинг затраты вырастут почти вдвое
Сегодня, 19:41ОбществоФото: 1mediainvest.ru
После того, как скорая медицинская помощь Нижнего Тагила была переведена на аутсорсинг, стоимость транспортных услуг вырастет почти вдвое.

По данным документа, опубликованного руководителем антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» (входит в реестр иностранных агентов) в Екатеринбурге Екатериной Петровой. Она получила письмо главврача станции скорой помощи Нижнего Тагила Сергея Безбородова в адрес Министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова. Письмо датировано октябрем 2020 года, пишет 66.ru.

В письме указывается, что стоимость машино-часа, который был установлен в медучреждении, составляет 445 рублей, когда сторонние организации предлагают 792 рублей. Это на 80% выше. Прогнозируется, что к 2023 году разница вырастет вдвое По данным расценкам был заключен контракт с ООО «РТ-Социальная сфера». Также Безбородов пишет, что дополнительное финансирование из областного бюджета потребуется на услуги автотранспорта. Главврач обращается с просьбой пояснить причины перевода водителей на аутсорсинг, поскольку данный запрос поступил из прокуратуры Тагилстроевского района.

Напомним, в декабре 2020 года стало известно, что водители станции скорой помощи Нижнего Тагила сняли на видео свой автопарк. Они сделали это для того, чтобы опровергнуть заявление о необходимости перехода на аутсорсинг из-за изношенных автомобилей. По их словам, 80% автомобилей находится в идеальном состоянии.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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