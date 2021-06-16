О расследовании уголовного дела по ДТП в Лесном доложили главе СКР Бастрыкину

Руководитель регионального Следственного комитета Михаил Богинский доложил Александру Бастрыкину о расследовании аварии с автобусом в Лесном, в результате которой погибли семь человек.

Ранее расследование обстоятельств резонансного дорожно-транспортного происшествия в Лесном глава СКР России Бастрыкин взял на личный контроль. Как сообщил руководству Михаил Богинский, в рамках возбужденного после ДТП уголовного дела обвиняются три человека, рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области Ура.ру. На сегодняшний день по уголовному делу задержаны водитель автобуса, механик по выпуску транспорта на линию и директор самого автопредприятия. 56-летнему водителю автобуса предъявлено обвинение по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). 61-летнему механику по выпуску транспорта на линию — по ч.3 ст. 266 УК РФ (Недоброкачественный ремонт транспортных средств). 67-летнему директору автопредприятия — по ч.3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Владелец предприятия и механик в данный момент находятся под стражей, а водитель — под запретом определенных действий. Напомним, в закрытом городе Лесной, где утром 10 июня автобус муниципального предприятия влетел в толпу на автобусной остановке, проводят проверку Следственный комитет и прокуратура. После ДТП с пассажирским автобусом в Лесном проходит проверка СКР и прокуратуры

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