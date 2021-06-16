Сообщи о проблеме и её решат: ЦУР Свердловской области отслеживает обращения жителей

Жалобы жителей Свердловской области по ЖКХ с осени 2020 года отслеживаются в социальных сетях. А занимается этим Центр управления регионом. Как работает ведомство, что оно делает и какова цель его создания разбиралось TagilCity.ru.

Работу ЦУР начал 24 ноября 2020 года. Он занимается обработкой жалоб жителей области и направляет их в компетентные органы. По словам министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николая Смирнова, это позволяет в максимально короткий срок решать возникающие проблемы. Все жалобы жителей, которые появляются в соцсетях напрямую направляются туда и там автоматически сортируются по тематике и направляются в органы исполнительной власти либо в органы местного самоуправления по принадлежности вопроса с тем, чтобы этот вопрос был решен в кратчайшие сроки, либо если требуется для решения небольшой промежуток времени,рассказал TagilCity.ru Николай Смирнов. Таким образом, сокращается время решения проблем. Например, скейт-площадку в Нижнем Тагиле возле КРЦ «Россия» было решено начать ремонтировать раньше срока, так как она пришла в негодность. Уже с 8 июня 2021 года на ней проводятся работы. По словам Смирнова, ЦУР, в первую очередь, мониторит соцсети, СМИ, а также жалобы на официальном сайте. Руководитель ведомства Илья Захаров рассказал TagilCity.ru, что по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева еще в 2018 году была внедрена система реагирования на публикации в социальных сетях. Ранее идею создания такого центра высказал президент РФ Владимир Путин после посещения первого ЦУРа в Москве три года назад. За все время обратную связь получили свыше 40 тысяч сигналов свердловчан. Считаю, это очень важное направление работы. И ЦУР, уверен, позволит нам придать ему хороший импульс. А уральцам — получить помощь в решении тех или иных вопросов, сделать обращение к органам власти еще более простым и оперативным, заявил вице-мэр региона Сергей Бидонько во время открытия центра. В штат центра Свердловской области на данный момент входит 35 человек. Часть из них отвечает за мониторинг и обработку обращений, а также работу сервисов, а остальные — за взаимодействие с официальными структурами. ЦУР занимается обработкой обращений, которые связаны с хозяйственными, бытовыми, социальными вопросами. Например, житель в аккаунте у себя на страничке «Вконтакте» переписку ведет и указывает, что на улице такой-то открыт люк. ЦУР это обращение берет в работу и отправляет в соответствующие органы власти,объяснил схему действий Илья Захаров. За неделю Центр управления регионом принимает от 800 до 1000 обращений по области. По словам Ильи Захарова, сотрудники сначала находят у пользователей жалобы в интернет-сети, а когда проблема решена, на эту же страничку пишут об этом жителю. Показываем, что было — сфотографирован мусор. Потом фотографируем, что стало, когда мусора нет. И вот эти 2 фотографии «Было» и «Стало» мы скидываем на эту страничку жителю, который написал, и он видит, что все реально действует, описал работу руководитель ЦУР. Общая картина по области складывается с помощью «тепловой карты». Она фиксирует точки, откуда поступает наибольшее количество обращений и помогает наиболее эффективно распределять ресурсы и решать актуальные проблемы.

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