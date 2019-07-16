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Тагильчане собрали машину гуманитарной помощи для жителей Иркутской области
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Тагильчане собрали машину гуманитарной помощи для жителей Иркутской области

Сегодня, 13:10ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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