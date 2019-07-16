Тагильчане собрали машину гуманитарной помощи для жителей Иркутской области

Автомобиль уехал в Екатеринбург, там гуманитарную помощь взвесят перед погрузкой на борт МЧС. Каждая коробка подписана «Нижний Тагил с любовью». Принимали и сортировали вещи сестры милосердия Красного Креста. В основном тагильчане приносят постельные принадлежности и одежду. Однако жители Иркутской области также нуждаются в продуктах питания. Можно приносить крупы, консервы, детское питание и прочие нескоропортящиеся продукты. Также необходимы моющие средства и стиральные порошки.

Напомним, сбор гуманитарной помощи проходит в медицинском колледже по адресу проспект Ленина, 27 с 12.00 до 17.00 в рабочие дни, в субботу — с 11.00 до 16.00, воскресенье — выходной.