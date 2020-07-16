Свердловчанам пригрозили ужесточением ограничений из-за отдыхающих на пляже

Оперштаб обратился к жителям региона с просьбой избегать мест, где наблюдается скопление людей. Это касается даже открытого воздуха, наподобие берегов водоемов. Поводом для обращения стал резкий скачок заболеваемости. За прошлые сутки было подтверждено 349 случаев заражения. Кроме того, причиной стала аномальная жара.