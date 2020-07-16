Свердловчанам пригрозили ужесточением ограничений из-за отдыхающих на пляже
Сегодня, 17:06ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С наступлением аномальной жары масочный режим и социальное дистанцирование жители Свердловской области практически перестали соблюдать. В связи с этим оперативный штаб региона пригрозил ужесточением ограничений.
Сюжеты: Коронавирус
Оперштаб обратился к жителям региона с просьбой избегать мест, где наблюдается скопление людей. Это касается даже открытого воздуха, наподобие берегов водоемов. Поводом для обращения стал резкий скачок заболеваемости. За прошлые сутки было подтверждено 349 случаев заражения. Кроме того, причиной стала аномальная жара.
В обращении отмечается, что динамика заболеваемости может измениться, что неизбежно приведет к усилению ограничительных мер.
Напомним, в общей сложности число зараженных коронавирусом в регионе составляет 16 984 человека, из них 10 937 выздоровели.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей