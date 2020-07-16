Тагильчанке грозит до 15 лет тюрьмы за убийство своего сожителя бытовым ножом
В Нижнем Тагиле перед судом предстанет местная жительница 2001 года рождения. Она обвиняется в убийстве своего сожителя кухонным ножом, сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.
По данным следствия, в ночь на 24 ноября 2019 года обвиняемая, находилась по месту своего проживания в одной из квартир дома на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. Она вступила в конфликт со своим сожителем — молодым человеком, 1996 года рождения. В ходе ссоры девушка взяла хозяйственно-бытовой нож и нанесла мужчине множественные ранения. В результате мужчина скончался на месте от полученных ранений.
В ходе расследования следователи провели осмотр места происшествия, допросили около 20 свидетелей, проанализировали характеристики обоих участников конфликта, а также провели необходимые экспертизы.
В ближайшее время дело планируется направить в суд для рассмотрения по существу.
Ранее уральцам дали 37 лет лишения свободы на двоих за убийство четырех человек. Молодые люди разделались с матерью и сестрой обвиняемой, а также супругом сестры. Тела они спрятали в подполе частного дома, в котором проживали всей семьей. Кроме того, обвиняемый разделался со знакомым семьи, а потом спрятал тело в сенях дома.