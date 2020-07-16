Тагильчанке грозит до 15 лет тюрьмы за убийство своего сожителя бытовым ножом

По данным следствия, в ночь на 24 ноября 2019 года обвиняемая, находилась по месту своего проживания в одной из квартир дома на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. Она вступила в конфликт со своим сожителем — молодым человеком, 1996 года рождения. В ходе ссоры девушка взяла хозяйственно-бытовой нож и нанесла мужчине множественные ранения. В результате мужчина скончался на месте от полученных ранений.

В ходе расследования следователи провели осмотр места происшествия, допросили около 20 свидетелей, проанализировали характеристики обоих участников конфликта, а также провели необходимые экспертизы.

В ближайшее время дело планируется направить в суд для рассмотрения по существу.