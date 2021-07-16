Школьница из Екатеринбурга стала лучшей по результатам ЕГЭ в Свердловской области

До максимального результата ей не хватило одного балла по английскому языку, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
Он уточнил, что школьница планирует стать дипломатом, хотя до 9 класса мечтала быть стоматологом. Она подала документы в МГИМО, МГУ, Высшую школу экономики и РЭУ имени Плеханова.
Такие школьники — наша гордость и наше будущее. Ангелина, я знаю, что ты подписана на мою страницу в инстаграме. Надеюсь, после учебы в вузе ты подумаешь над тем, чтобы вернуться в Свердловскую область. Такие, как ты, нам нужны, пишет Евгений Куйвашев.