Школьница из Екатеринбурга стала лучшей по результатам ЕГЭ в Свердловской области

Такие школьники — наша гордость и наше будущее. Ангелина, я знаю, что ты подписана на мою страницу в инстаграме. Надеюсь, после учебы в вузе ты подумаешь над тем, чтобы вернуться в Свердловскую область. Такие, как ты, нам нужны, пишет Евгений Куйвашев.