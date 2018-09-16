33-летний наркодилер задержан в Асбесте

В Асбесте задержан по подозрению в незаконном сбыте наркотиков ранее судимый за разбой местный житель 1988 года рождения. Подтверждением причастности указанного гражданина к наркобизнесу является факт сбыта 50 грамм наркотического вещества.

33-летний наркодилер признался, что продавал запрещенные вещества с помощью мобильного приложения популярной социальной сети. Задержанный рассказал сотрудникам полиции о тайнике, в котором сыщики обнаружили 350 грамм наркотиков.