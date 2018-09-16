33-летний наркодилер задержан в Асбесте

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В Асбесте задержан подозреваемый в незаконном сбыте наркотиков.
Источник: ГУ МВД России по Свердловскойобласти
В Асбесте задержан по подозрению в незаконном сбыте наркотиков ранее судимый за разбой местный житель 1988 года рождения. Подтверждением причастности указанного гражданина к наркобизнесу является факт сбыта 50 грамм наркотического вещества.
33-летний наркодилер признался, что продавал запрещенные вещества с помощью мобильного приложения популярной социальной сети. Задержанный рассказал сотрудникам полиции о тайнике, в котором сыщики обнаружили 350 грамм наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, жителю Асбеста грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
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