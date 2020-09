В Екатеринбурге сотрудникам НИИ ОММ пообещали выплатить премии за работу с COVID-19

Сотрудникам НИИ охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге пообещали погасить долг по выплатам за работу с коронавирусом, сообщает Znak.

Как рассказали в региональном оперативном штабе, выплаты за июнь–июль 2020 года перечислены медикам. За август они будут переведены согласно заявке учреждения. Один из сотрудников сообщил изданию, что с ними встретилась директор института Галина Мальгина. На собрании подняли темы задержки стимулирующих выплат, а также о намерении начать акции протеста. Собеседник уточнил, что о намерении выйти на пикет сообщила одна из бывших медсестер института. Напомним, что сотрудники НИИ ОММ планировали выйти на пикеты из-за отсутствия стимулирующих выплат за работу с коронавирусом. В Екатеринбурге медики НИИ ОММ грозят протестом из-за отсутствия «ковидных» доплат

