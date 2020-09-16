В Нижнем Тагиле коммунальщики прикрыли дыру в крыше пакетом

По словам жильцов, в УК заявляют, что не будут ничего делать из-за большой задолженности, числящейся на доме. В компании предлагают устранять проблему за свой счет. Жильцы обращались в прокуратуру, департамент государственного, жилищного и строительного надзора, а также к депутату Госдумы Алексею Балыбердину. По словам депутата, в УК обещали устранить течь до 1 сентября, однако не исполнили обещание.