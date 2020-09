В Нижнем Тагиле коммунальщики прикрыли дыру в крыше пакетом

Жильцы дома на Полярной, 6 жалуются на методы, к которым прибегла управляющая компания для заделки дыры в крыше, сообщает ТК «Телекон».

Дыру коммунальщики прикрыли пакетом по периметру его промазали битумом, а сверху положили кусок рубероида. Жители квартир на пятых этажах постоянно сталкиваются с проблемой затопления — в помещениях от стен отходят обои, падают гардины. Вода течет с потолков во всех комнатах, жильцы стараются лишний раз не включать свет, чтобы не допустить короткого замыкания. По словам жильцов, в УК заявляют, что не будут ничего делать из-за большой задолженности, числящейся на доме. В компании предлагают устранять проблему за свой счет. Жильцы обращались в прокуратуру, департамент государственного, жилищного и строительного надзора, а также к депутату Госдумы Алексею Балыбердину. По словам депутата, в УК обещали устранить течь до 1 сентября, однако не исполнили обещание. С наступлением сезона дождей в Нижнем Тагиле в соцсетях появилось множество сообщений о протекших крышах. В чем причина массовых затоплений разбиралось TagilCity.ru. «Новые заплатки на старые штаны». Что делать с протекающими крышами тагильских домов

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter