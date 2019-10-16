В Екатеринбурге губернатор предложил отказаться от зимней чистки дорог

Свою позицию он изложил на выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге, куда сегодня приехал Дмитрий Медведев.

Андрей Чибис утверждает, что когда начал вплотную заниматься Мурманском, то предложил убрать заборы, потому что они мешаются и в некоторых случаях загораживают остановки транспорта. Также не спасают они от наезда на пешеходов.

Раскритиковал губернатор и правила, по которым обустраиваются пешеходные переходы. По его мнению, нормы не позволяют делать разметку там, где она действительно нужна, а там, где переход не нужен — обязывают его обустраивать. В итоге пешеходы нарушают правила и переходят дорогу в неположенном месте.

Заборы в Екатеринбурге возле тротуаров часто устанавливаются и некоторые общественники критикуют такой подход к обустройству дорог.

Также Андрей Чибис предложил изменить подход к зимней очистке дорог.

Согласно нормативам, дороги мы должны чистит до асфальта, но лучше укреплять снежный покров как в Норвегии. Это не менее эффективный подход,утверждает губернатор.

Также он добавил, что часто техника во время чистки портит дорогу, в ремонт которой вложили немало средств.