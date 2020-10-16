Родные осужденного за интим с 8-летней девочкой уральского тренера подали апелляцию

Родные осужденного за интим с 8-летней девочкой уральского тренера подали апелляцию

Сегодня, 13:17ОбществоPhoto: pixabay.com
Родные 54-летнего тренера из Асбеста Владислава Коршунова, который был осужден на 12 лет за интим с 8-летней спортсменкой, и родители других воспитанников не верят в справедливость приговора и требуют пересмотра дела, сообщает URA.RU.

На днях они подали апелляцию и обратились к СМИ.

Коршунов долго проживал в Асбесте, потом уехал в Подмосковье. Он вел секции легкой атлетики в Щелково и Монино.

По версии следствия, летом 2019 года тренер после занятия завел одну из девочек к подсобное помещение, снял с нее шорты и трусы, а также разделся сам. После этого он повернул девочку к себе спиной и совершил действия, имитирующие секс. Через 10 дней он повторил те же действия.

Тренер попросил девочку никому об этом не рассказывать, однако позже она поведала полиции эту историю. Во время следственного эксперимента она показала, где и как все происходило, встав на место тренера и поставив на свое плюшевого медведя.

За тренера заступается его бывшая жена Юлия. Она отмечает, что Коршунов искренне любит свою профессию и не мог такого сделать.

Сейчас такое время, что по ложному обвинению, без доказательств, только потому, что у мамы или у ребенка «больные фантазии», человека можно на 12 лет лишить свободы,говорит она.

Основной ее аргумент заключается в том, что обвинение основано исключительно на показаниях пострадавшей спортсменки, других доказательств, например, биологических следов, не было обнаружено. По словам женщины, в защиту осужденного высказались его коллеги-тренеры из Асбеста и родители других детей, которые занимались в секции в Щелково.

Напомним, в сентябре уральский тренер Алексей Сушко, осужденный за педофилию, не смог обжаловать приговор в Челябинском кассационном суде.

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