Новые фигуранты появились в деле о массовой гибели свердловчан от метанола

Число фигурантов в деле о гибели 35 жителей Свердловской области, в том числе Екатеринбурга и Нижнего Тагила, увеличилось до семи человек.

Всем подозреваемым, которые уже находятся под арестом 15 декабря Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил содержание под стражей, пишет ТАСС. В этот список вошли еще два человека, о которых ранее не упоминалось. Это Заур Джаббаров и Адалат Гурбанов. Напомним, первые случаи смертей от метанола в Екатеринбурге зафиксированы с 7 по 14 октября. Тогда скончались 18 человек. Через некоторое время стало известно о новых погибших. На данный момент их число составляет 35 человек. 21 октября Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал Армена Аветисяна и Надира Мамедова. Следствие предполагает, что они занимались разливом и продаже спирта, из-за которого массово погибли люди. Также был арестован Анар Айвазов. Он обвиняется в поставках опасной жидкости. Агамира Алиева арестовывать не стали. Он был отпущен ввиду отсутствия доказательств причастности к продаже спирта. Еще одним арестованным стал Микайыл Мусы Оглы Назаров. Пятый фигурант Олег Романов. Его правоохранители задержали в Белоярском.

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