Число умерших от отравления метанолом в Свердловской области выросло до 30 человек

Число умерших от отравления метанолом в Свердловской области выросло до 30 человек
Число умерших от отравления метанолом в Свердловской области выросло до 30 человек
Сегодня, 15:26ПроисшествияФото: 1MI
До 30 человек увеличилось количество скончавшихся от отравления метиловым спиртом в Свердловской области.

Еще один продавец метилового спирта задержан в Екатеринбурге. После приобретения алкоголя в его ларьках скончались три человека из разных районов города, пишет «КП-Екатеринбург».

Первой жертвой стала жительница улицы Громова, еще через пять дней скончались двое мужчин.

2 ноября 2021 года следователи возбудили два уголовных дела за производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее трое фигурантов уголовного дела об отравлении метанолом были были арестованы. Их подозревают в смерти 24 человек. Кроме того, в Белоярском районе задержан владелец сельского магазина. Он подозревается в причастности к смерти трех человек. Таким образом, количество жертв опасного спирта возросло до 30.

Сюжеты:
ЕкатеринбургОтравление метиловым спиртом в Екатеринбурге
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