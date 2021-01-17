«Смерть» блогера и педофил трамвайный. Итоги дня в Свердловской области

«Смерть» блогера и педофил трамвайный. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 19:02ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 17 января.

В Нижнем Тагиле хейтеры начали распространение информации в социальных сетях о смерти игрового блогера Олега Кермана. На Youtube было опубликовано видео под грустную музыку с фотографиями «умершего» и сообщалось, что мужчина скончался от коронавируса и об этом стало известно от бабушки. В беседе с редакцией TagilCity.ru блогер опроверг данную информацию и сообщил, что кроме YouTube злоумышленники создают каналы в Telegram, где активно обсуждается «событие». Он выразил удивление количеству свободного времени у неизвестных, которое потребовалось для видеомонтажа и прочих действий. На текущий момент на канале самого блогера более 50 тысяч подписчиков.

В Екатеринбурге педофил напугал 13-летнюю школьницу демонстрацией полового органа. Происшествие случилось в трамвае. Девочка рассказала, что села в вагон в месте с мужчиной. Сама она присела у окна, а он встал неподалеку. В какой-то момент он повернулась в сторону него, а он в этот момент достал из штанов половой орган. Испугавшись, девочка направилась к выходу, а мужчина двинулся следом. Тогда школьница остановилась и позволила мужчине выйти. Мужчина был одет в темную одежду. На нем была маска. Выглядел он примерно на 40 лет. Родители девочки написали заявление в полицию.

В Нижнем Тагиле произошел пожар на улице Трудовая на Старой Гальянке. Ночью сгорел дом, надворные постройки и автомобиль «Хёндэ Солярис». Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В тушении огня принимали участие 15 пожарных и четыре единицы спецтехники.

В Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 395 случаев коронавируса, из них 22 - в Нижнем Тагиле. Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65 202 случая заболевания COVID-19, в Нижнем Тагиле — 3 877. За время пандемии на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписано 57 635 свердловчан, из них 400 — за минувшие 24 часа. Зарегистрировано 16 летальных случаев за период с 16 по 17 января. За все время эпидемии коронавируса, от инфекции скончались 1 804 жителя Свердловской области.

Related news:
Свердловская областьитогиновостиитоги дня
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы