«Смерть» блогера и педофил трамвайный. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге педофил напугал 13-летнюю школьницу демонстрацией полового органа. Происшествие случилось в трамвае. Девочка рассказала, что села в вагон в месте с мужчиной. Сама она присела у окна, а он встал неподалеку. В какой-то момент он повернулась в сторону него, а он в этот момент достал из штанов половой орган. Испугавшись, девочка направилась к выходу, а мужчина двинулся следом. Тогда школьница остановилась и позволила мужчине выйти. Мужчина был одет в темную одежду. На нем была маска. Выглядел он примерно на 40 лет. Родители девочки написали заявление в полицию.