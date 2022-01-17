Грозит пожизненное: убийца 11-летней девочки из Асбеста сказал последнее слово в суде

40-летний рецидивист Артем Осипов рискует получить пожизненное заключение за то, что в ноябре 2020 года надругался над 11-летней Полиной и задушил ее.

Этого требует гособвинитель, сообщает Е1 со ссылкой на областную прокуратуру. Отбывать наказание Артем, предположительно, будет в колонии особого режима. Во время судебного заседания он заявил, что раскаивается в содеянном и просит не назначать ему самое суровое наказание. Отмечается, что у погибшей Полины была не самая благополучная семья, но девочка все равно хорошо училась и оставалась доброй. По словам одной из соседок, в общежитии на Чкалова у Полины не было друзей. Она была спокойной и адекватной. Соседи часто кормили и угощали ребенка. Приговор Артему Осипову станет известен 31 января. Напомним, 12 ноября 2020 года он встретил девочку на улице и пригласил к себе домой. Затем мужчина изнасиловал ее, а после задушил. Тело он вынес в темное время суток и спрятал, прикрыв погибшую ветками деревьев. Дело обвиняемого в насилии и убийстве 11-летней девочки из Асбеста передали в суд

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