Грозит пожизненное: убийца 11-летней девочки из Асбеста сказал последнее слово в суде

Грозит пожизненное: убийца 11-летней девочки из Асбеста сказал последнее слово в суде
Грозит пожизненное: убийца 11-летней девочки из Асбеста сказал последнее слово в суде
Сегодня, 21:40ОбществоФото: 1MI
40-летний рецидивист Артем Осипов рискует получить пожизненное заключение за то, что в ноябре 2020 года надругался над 11-летней Полиной и задушил ее.

Этого требует гособвинитель, сообщает Е1 со ссылкой на областную прокуратуру. Отбывать наказание Артем, предположительно, будет в колонии особого режима. Во время судебного заседания он заявил, что раскаивается в содеянном и просит не назначать ему самое суровое наказание.

Отмечается, что у погибшей Полины была не самая благополучная семья, но девочка все равно хорошо училась и оставалась доброй. По словам одной из соседок, в общежитии на Чкалова у Полины не было друзей. Она была спокойной и адекватной. Соседи часто кормили и угощали ребенка.

Приговор Артему Осипову станет известен 31 января.

Напомним, 12 ноября 2020 года он встретил девочку на улице и пригласил к себе домой. Затем мужчина изнасиловал ее, а после задушил. Тело он вынес в темное время суток и спрятал, прикрыв погибшую ветками деревьев.

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