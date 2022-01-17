Монтажник пойдет под суд за смерть от удара тока девятилетнего тагильчанина

В процессе предварительного следствия сотрудниками СК осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и провели необходимые экспертизы.
По версии следствия, монтажник, нанятый для обустройства световой рекламы, допустил нарушения, из-за которых и погиб ребенок. При монтаже оказалось не применено защитное заземление, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.
На данный момент обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Напомним, около полуночи 24 июля ребенка ударило током на крыльце магазина, пока он ждал маму. От полученных травм девятилетний мальчик скончался в больнице.