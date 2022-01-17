Монтажник пойдет под суд за смерть от удара тока девятилетнего тагильчанина

Монтажник пойдет под суд за смерть от удара тока девятилетнего тагильчанина
Монтажник пойдет под суд за смерть от удара тока девятилетнего тагильчанина
Вчера, 22:48ОбществоФото: 1MI
В Нижнем Тагиле будут судить монтажника световой рекламы. Он допустил ошибку, в результате которой скончался девятилетний ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В процессе предварительного следствия сотрудниками СК осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и провели необходимые экспертизы.

По версии следствия, монтажник, нанятый для обустройства световой рекламы, допустил нарушения, из-за которых и погиб ребенок. При монтаже оказалось не применено защитное заземление, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

На данный момент обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Напомним, около полуночи 24 июля ребенка ударило током на крыльце магазина, пока он ждал маму. От полученных травм девятилетний мальчик скончался в больнице.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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