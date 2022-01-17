Монтажник пойдет под суд за смерть от удара тока девятилетнего тагильчанина

В Нижнем Тагиле будут судить монтажника световой рекламы. Он допустил ошибку, в результате которой скончался девятилетний ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В процессе предварительного следствия сотрудниками СК осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и провели необходимые экспертизы. По версии следствия, монтажник, нанятый для обустройства световой рекламы, допустил нарушения, из-за которых и погиб ребенок. При монтаже оказалось не применено защитное заземление, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области. На данный момент обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Напомним, около полуночи 24 июля ребенка ударило током на крыльце магазина, пока он ждал маму. От полученных травм девятилетний мальчик скончался в больнице. В смерти 9-летнего мальчика на крыльце магазина в Нижнем Тагиле новый подозреваемый

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