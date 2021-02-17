705 тысяч потратят на отлов бездомных животных в Горноуральском городском округе

705 тысяч потратят на отлов бездомных животных в Горноуральском городском округе

Сегодня, 14:40ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Подрядчика на отлов бездомных животных ищет администрация Горноуральского городского округа. Начальная цена контракта составляет 705 тысяч рублей.

Соответствующий конкурс размещен на портале госзакупок 8 февраля, заявки на участие в электронном аукционе можно подавать до 18 февраля. Аукцион будет проведен 20 февраля. На отлов одного животного будет выделено 4 тысячи рублей. В эту сумму включены транспортировка, содержание, стерилизация и лечение, а также возврат животного, не проявляющего немотивированной агрессивности, на прежние места обитания.

Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31 декабря 2021 года.

Согласно задания, заказчик должен сформировать наряд на отлов после поступивших заявлений в письменной, устной форме или в форме электронного обращения от физических и юридических лиц. Провести мероприятие необходимо в течение трех календарных дней после получения заказа-наряда. Если поступает наряд на агрессивное животное, которое создает угрозу или причинило вред жизни и здоровью человека, то отлов осуществляется незамедлительно в тот же день.

Бригада по отлову животных без владельцев должна состоять не менее чем из двух человек. Животные подлежат отлову гуманными способами, то есть с использованием технических приспособлений (приманок, сеток, ловушек, сачков) или специальных средств временной иммобилизации.

После транспортировки в приют, животных должны выгуливать, кормить и поить, убирать за ними, а также проводить дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию помещений.

Напомним, в Нижнем Тагиле с 9 февраля отлов бездомных животных будет осуществлять ООО «Арсенал» из Красноуральска. Сумма контракта составила 590 тысяч рублей, договор действует до конца марта 2021 года.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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