705 тысяч потратят на отлов бездомных животных в Горноуральском городском округе

Соответствующий конкурс размещен на портале госзакупок 8 февраля, заявки на участие в электронном аукционе можно подавать до 18 февраля. Аукцион будет проведен 20 февраля. На отлов одного животного будет выделено 4 тысячи рублей. В эту сумму включены транспортировка, содержание, стерилизация и лечение, а также возврат животного, не проявляющего немотивированной агрессивности, на прежние места обитания.
Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31 декабря 2021 года.
Согласно задания, заказчик должен сформировать наряд на отлов после поступивших заявлений в письменной, устной форме или в форме электронного обращения от физических и юридических лиц. Провести мероприятие необходимо в течение трех календарных дней после получения заказа-наряда. Если поступает наряд на агрессивное животное, которое создает угрозу или причинило вред жизни и здоровью человека, то отлов осуществляется незамедлительно в тот же день.
Бригада по отлову животных без владельцев должна состоять не менее чем из двух человек. Животные подлежат отлову гуманными способами, то есть с использованием технических приспособлений (приманок, сеток, ловушек, сачков) или специальных средств временной иммобилизации.
После транспортировки в приют, животных должны выгуливать, кормить и поить, убирать за ними, а также проводить дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию помещений.
Напомним, в Нижнем Тагиле с 9 февраля отлов бездомных животных будет осуществлять ООО «Арсенал» из Красноуральска. Сумма контракта составила 590 тысяч рублей, договор действует до конца марта 2021 года.