705 тысяч потратят на отлов бездомных животных в Горноуральском городском округе

Согласно задания, заказчик должен сформировать наряд на отлов после поступивших заявлений в письменной, устной форме или в форме электронного обращения от физических и юридических лиц. Провести мероприятие необходимо в течение трех календарных дней после получения заказа-наряда. Если поступает наряд на агрессивное животное, которое создает угрозу или причинило вред жизни и здоровью человека, то отлов осуществляется незамедлительно в тот же день.