Директор уральского завода предстанет перед судом за сокрытие 37 миллионов рублей

В Свердловской области будут судить бывшего директора завода, который скрыл 37 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов и страховых взносов.

События произошли в 2018 году, в городе Камышлове. В период за полгода с апреля по октябрь обвиняемый попытался вывести миллионы, которые принадлежали организации. Компания имела задолженности на 27 миллионов рублей, о чем знал бывший директор.Вину обвиняемый полностью признал, сообщает «КП-Екатеринбург». Директор скрыл деньги понимая, что при поступлении денежных средств на счет завода, они направятся на погашение страховых взносов и налогов. Деньгами должны были произвести недоимки. Напомним, сотрудник екатеринбургской дирекции РЖД предоставлял двум компаниям доступ к оптико-волоконным линиям Нижнетагильского центра связи. В результате в отношении него было возбуждео уголовное дело. На Урале из-за незаконного доступа операторов к линиям связи РЖД возбуждено дело

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