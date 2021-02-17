Директор уральского завода предстанет перед судом за сокрытие 37 миллионов рублей

События произошли в 2018 году, в городе Камышлове. В период за полгода с апреля по октябрь обвиняемый попытался вывести миллионы, которые принадлежали организации.
Компания имела задолженности на 27 миллионов рублей, о чем знал бывший директор.Вину обвиняемый полностью признал, сообщает «КП-Екатеринбург».
Директор скрыл деньги понимая, что при поступлении денежных средств на счет завода, они направятся на погашение страховых взносов и налогов. Деньгами должны были произвести недоимки.
Напомним, сотрудник екатеринбургской дирекции РЖД предоставлял двум компаниям доступ к оптико-волоконным линиям Нижнетагильского центра связи. В результате в отношении него было возбуждео уголовное дело.