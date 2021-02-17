Телефонные мошенники по отработанной схеме похитили у екатеринбуржца 1,2 миллиона

В правоохранительные органы обратился 44-летний мужчина. Он рассказал, что по телефону с ним связались неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Злоумышленники предложили перевести все деньги на «защищенные счета» и сказали реквизиты, на которые мужчина отправил свои сбережения.
В результате сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей. Эти деньги мужчина получил с продажи квартиры в Кировском районе города.
Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
Напомним, медсестра из Екатеринбурга потеряла 2,5 миллиона рублей после того, как захотела отменить заявку на кредит, которую после взлома «оформили» в ее банковском приложении.