Телефонные мошенники по отработанной схеме похитили у екатеринбуржца 1,2 миллиона

Телефонные мошенники по отработанной схеме похитили у екатеринбуржца 1,2 миллиона

Сегодня, 22:07ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Телефонные мошенники по отработанной схеме похитили у местного жителя Екатеринбурга больше миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.

В правоохранительные органы обратился 44-летний мужчина. Он рассказал, что по телефону с ним связались неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Злоумышленники предложили перевести все деньги на «защищенные счета» и сказали реквизиты, на которые мужчина отправил свои сбережения.

В результате сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей. Эти деньги мужчина получил с продажи квартиры в Кировском районе города.

Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Напомним, медсестра из Екатеринбурга потеряла 2,5 миллиона рублей после того, как захотела отменить заявку на кредит, которую после взлома «оформили» в ее банковском приложении.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
обмануголовное делотелефонные мошенникиЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы