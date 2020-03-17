Российским регионам поручено создать запас продовольствия на два месяца

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев также отметил необходимость создания в каждом регионе оперативного штаба по вопросам обеспечения продовольствием. Эксперты должны следить за ситуацией на рынке и контролировать цены. Регионам рекомендовано в кратчайшие сроки проработать вопрос наращивания объемов сельхозпроизводства.

Напомним, в России в настоящий момент коронавирусом заражены 93 человека, по официальным данным. В России создан штаб по коронавирусу, который возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Из-за эпидемии для иностранных граждан закрыта российская граница. В регионах отменены массовые мероприятия, часть учебных заведений переведена на дистанционное обучение.