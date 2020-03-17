Российским регионам поручено создать запас продовольствия на два месяца
Сегодня, 09:13ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Минсельхоз распорядился о создании в регионах запасов основных видов продовольствия на два месяца, сообщает пресс-служба министерства.
Сюжеты: Коронавирус
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев также отметил необходимость создания в каждом регионе оперативного штаба по вопросам обеспечения продовольствием. Эксперты должны следить за ситуацией на рынке и контролировать цены. Регионам рекомендовано в кратчайшие сроки проработать вопрос наращивания объемов сельхозпроизводства.
Напомним, в России в настоящий момент коронавирусом заражены 93 человека, по официальным данным. В России создан штаб по коронавирусу, который возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Из-за эпидемии для иностранных граждан закрыта российская граница. В регионах отменены массовые мероприятия, часть учебных заведений переведена на дистанционное обучение.
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