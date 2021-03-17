Рассрочку на оплату долга за ЖКХ получил тагильский центр материнства «Дар жизни»

Некоммерческая организация центр материнства «Дар жизни» в Нижнем Тагиле, которая занимается благотворительностью, задолжала за отопление 111 тысяч рублей ООО «ТагилТеплоСбыт». Центр получил от мэрии Нижнего Тагила новое помещение на улице Горошникова, 68 в марте 2017 года, но отремонтировать его и открыть там кризисный центр для нуждающихся матерей смогли только в июле 2020 года.