Рассрочку на оплату долга за ЖКХ получил тагильский центр материнства «Дар жизни»

Еще 22 тысячи рублей не хватает тагильской некоммерческой организации «Дар жизни» для того, чтобы полностью оплатить долг за отопление.
Мы собирали достаточно большую сумму и очень благодарны благотворителям, которые откликнулись на нашу просьбу о сборе денег,рассказала редакции TagilCity.ru руководитель центра Екатерина Ромашко.
Изначально, по мировому соглашению со снабжающей организацией долг надо было погасить до 15 марта, однако сумму удалось поделить на три части и оплачивать в рассрочку.
Мы выплатили ту часть денег, которую должны были погасить в марте. Следующие платежи будут 15 апреля и 15 мая. Если удастся собрать необходимую сумму, то центр рассчитается с долгами уже в следующем месяце, пояснила руководитель.
Екатерина отметила, что скриншоты всех переводов их некоммерческая организация публикует в соцсетях, поэтому благотворители знают, что пожертвованные деньги идут именно на то, что направлены.
Некоммерческая организация центр материнства «Дар жизни» в Нижнем Тагиле, которая занимается благотворительностью, задолжала за отопление 111 тысяч рублей ООО «ТагилТеплоСбыт». Центр получил от мэрии Нижнего Тагила новое помещение на улице Горошникова, 68 в марте 2017 года, но отремонтировать его и открыть там кризисный центр для нуждающихся матерей смогли только в июле 2020 года.
По факту открытия Ромашко сразу заключила договор со всеми ресурсными организациями по оплате ЖКХ. Однако оказалось, что за отопление надо было платить все эти годы. Благодаря пожертвованиям сразу удалось погасить часть долга, осталась сумма в 72 тысячи рублей. После публикаций СМИ центру «Дар жизни» за сутки перечислили треть суммы долга. Большую часть средств, 20 тысяч рублей, перевел один меценат, пожелавший остаться неизвестным.
Напомним, все, кто желает и может оказать материальную помощь организации для оплаты долга, может обратиться к руководителю центра «Дар жизни» в Нижнем Тагиле Екатерине Ромашко.